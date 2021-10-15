banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Taksi için kanun taslağı: Plaka elden ele geçmeyecek
Motorin ve benzine zam
Motorin ve benzine zam
Jeremain Lens'in sözleşmesi feshedildi
Jeremain Lens'in sözleşmesi feshedildi
Dolar 9.20'yi gördü
Dolar 9.20'yi gördü

La Casa De Papel’in ‘Berlin’i hayranlarıyla bir araya gelecek

Dünyaca bilinen La Casa De Papel dizisinin oyuncularından Pedro Alonso O’choro Pazar günü İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

Magazin 15.10.2021, 11:31
La Casa De Papel’in ‘Berlin’i hayranlarıyla bir araya gelecek

Dünyaca bilinen La Casa De Papel dizisinin oyuncularından Pedro Alonso O’choro Pazar günü İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

Son yılların en beğenilen dizilerinden La Casa De Papel’in sevilen karakteri ‘Berlin’i canlandıran İspanyol oyuncu Pedro Alonso O’choro Türk hayranlarıyla buluşmak Akasya’ya konuk olacak. 17 Ekim Pazar günü kitap fuarının özel konuğu olarak düzenlenecek imza etkinliği ve söyleşide O’choro, yeni yayınlanan eseri ‘Filipo’nun Kitabı’nı da dileyen misafirleri için imzalayacak.

Sanatçının ilk kitabı olan eseri sebebiyle Türkiye’deki takipçileriyle bir araya geleceği etkinlik saat 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Pedro Alonso, Filipo’nun Kitabı’nda hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1