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Kylie Jenner yeni markasını duyurdu: Kylie Baby

Dünyanın en genç milyarderi ilan edildikten sonra gelirinin sahte çıktığı eleştirilerine maruz kalan, ancak iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam eden Kylie Jenner, servetine servet katacak yeni bir hamle yaptı. Jenner, kozmetikten sonra şimdi de bebek bakım dünyasına giriyor.

Magazin 22.09.2021, 14:07 22.09.2021, 14:17
Kylie Jenner yeni markasını duyurdu: Kylie Baby

Kylie Jenner, bugünlerde sadece ikinci hamileliğini duyurma heyecanı yaşamıyor, aynı zamanda yeni bir projeyle yola çıkıyor.

2019 ve 2020 yıllarında Forbes dergisine göre dünyanın en genç milyarderi ilan edilen, ancak daha sonra gelirinin sahte çıktığı ve milyar dolar seviyesine ulaşmadığıyla ilgili tartışmalar çıkan Jenner, iddiaları yalanlayarak yatırımlarına devam etti. Amerikalı reality show yıldızı ve girişimci Jenner, şimdi, servetine servet katacak yeni bir hamle yaptı.

24 yaşındaki kozmetik devi, Kylie Cosmetics markasının ardından yeni markası Kylie Baby’yi çıkardığını duyurdu.

Jenner, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Sizinle Kylie Baby markasını tanıştırmaktan dolayı heyecanlıyım. Temiz, güvenli, etkili ve bilinçli bebek bakım ürünleri geliştirmek anne olunca benim hayalimdi” diye yazdı.

“Hepimizin çocuklarımız için en iyisini istediğimizi biliyorum, dolayısıyla vegan, alerji oluşturma riski düşük ürünlerden oluşan bir marka çıkarmak benim için çok kişisel. Bu ürünlerle gurur duyuyorum, sizinle ve ailenizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum” diyen Jenner, ürünlerinin 28 Eylül’de satışa çıkacağını duyurdu.

Mayıs ayında Kylie Swim ve Kylie Swim by Kylie Jenner markaları için patent başvurusu yaparak bikini-mayo ve diğer deniz ürünlerinin üretimine başlayacak olan Jenner, yeni markası Kylie Baby adı altında önümüzdeki günlerde bebek nemlendiricisi, losyonu, vücut yağı, jeli, puseti, beşiği, bezi, biberonu ve kıyafeti gibi ürünleri satacak.

"KIZIM DA MARKA ÇIKARACAK"

'Güzellik imparatoriçesi' Jenner, temmuz ayında, üç yaşındaki kızı Stormi'nin kendine ait 'gizli bir marka' üzerinde çalıştığını öne sürmüştü. 

Jenner, kendi YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, Stormi’nin markasının çok yakında piyasaya çıkacağını duyurmuştu.

Jenner, “Kızımın kendi işlerini yürüttüğü ofisi var. Bir süredir üzerinde çalıştığımız küçük gizli bir markayı açıyor. Umarım Stormi, benim anneme baktığım gibi bana bakar” demişti.

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