Kuzey Yıldızı’ndan sokak hayvanlarına şefkat
ÖZEL BİR TELEVİZYONDA YAYINLANAN ‘KUZEY YILDIZI İLK AŞK’ DİZİSİ OYUNCULARI ÇEKİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ORDU’DA SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA DAĞITTI.
Özel bir televizyonda yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ dizisi oyuncuları çekimlerin gerçekleştirildiği Ordu’da sokak hayvanları için mama dağıttı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan dizi oyuncuları Zeynep Koltuk, Gizem Güneş, Güzin Usta, Merve Şen, Emrah Özdilek ve Uğur Demirpehlivan, caddede sokak hayvanlarını korumak ve onlara sevgiyle yaklaşmayı farkındalık için mama dağıtımı yaptı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dizi oyuncularına Ordu’nun tanıtımına katkıda bulundukları ve böyle bir etkinliğe destek vermelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.
Bu etkinliğin ardından ’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ dizisi oyuncuları Ordu Sokak Hayvanları Barınağı’nı ziyaret etti. Dizi oyuncuları barınakta bulunan hayvanlarla keyifli bir gün geçirdiler. Ordu büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı sahipsiz sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına kavuşması, yaralı hayvanların tedavi edilmesi, terk edilen hayvanlara sahip çıkılması, hayvan barınaklarında yapılan iyileştirmeler ve hayvan ambulansı gibi uygulamaları, dizi oyuncuları ve vatandaşlardan tam not aldı.
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