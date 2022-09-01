Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ’Kurtuluş Konseri’ etkinliklerinde ünlü sanatçı Kutsi Manisalılarla buluştu. Eski ve yeni birbirinden güzel şarkıları Manisalılarla birlikte seslendiren Kutsi, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüne özel olarak hazırlanan ‘Kurtuluş Konseri’ etkinliklerinde ünlü sanatçı Kutsi Manisa’da sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Daire Başkanları, Şube Müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda Manisalı takip etti.

"Konser heyecanı merkez ve ilçelerde devam edecek"

Konserde sahneye çıkarak ünlü sanatçı Kutsi’ye gösterdiği performans nedeniyle teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Uzun aradan sonra yeniden başlatmaktan onur duyduğumuz bu konserlere geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. 29 Ağustos’ta Demirci’de başlattığımız konserlerimizi devam ettiriyoruz. Her gün bu heyecan hem ilçelerimizde hem ve merkezde devam ediyor. Buraya gelen kıymetli sanatçımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adına teşekkür ediyorum" dedi.

Çiçek ve hediye takdiminin ardından konserine devam eden ünlü sanatçı Kutsi, eski ve yeni birbirinden güzel şarkıları Manisalılar için seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Manisalılar unutulmaz bir gece yaşadı.