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Kuşum Aydın, Bardakçı koyunu inletti

Muğla’nın Bodrum ilçesinin en ünlü koylarından biri olan Bardakçı koyunda sahne alan Kuşum Aydın hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Magazin 25.08.2021, 15:37
Kuşum Aydın, Bardakçı koyunu inletti

Muğla’nın Bodrum ilçesinin en ünlü koylarından biri olan Bardakçı koyunda sahne alan Kuşum Aydın hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel’de Kuşum Aydın sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Kuşum Aydın, bir an olsun hayranlarını oturtmadı. Gecenin sonuna doğru sahneden inerek izleyenleri arasına gezen Kuşum Aydın, annesinin yanına geldi ve Zeki Müren’in “Nasıl geçti habersiz” şarkısını beraber söylediler.

2,5 saat sahnede kalan Kuşum Aydın repertuvarıyla misafirlerine nostalji dolu bir gece yaşattı. Azka Sahne’de sevenlerinin katıldığı konserde Kuşum Aydın, bir an olsun enerjisini düşürmeden geceyi bitirdi.

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