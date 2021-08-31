banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Gül İnşaat'a 20 Milyonluk haciz şoku!
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'ta
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor
Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor

Kuşum Aydın, annesiyle birlikte düet yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahne alan Kuşum Aydın’ annesiyle yaptığı düet büyük beğeni topladı.

Magazin 31.08.2021, 14:38
Kuşum Aydın, annesiyle birlikte düet yaptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahne alan Kuşum Aydın’ annesiyle yaptığı düet büyük beğeni topladı.

Bodrum’un en gözde koylarından biri olan Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel’de Kuşum Aydın sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Kuşum Aydın, bir an olsun hayranlarını oturtmadı. Gecenin sonuna doğru sahneden inerek izleyenleri arasına gezen Kuşum Aydın, annesinin yanına geldi annesi ile birlikte şarkılar söyledi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Kuşum Aydın repertuvarıyla misafirlerine nostalji dolu bir gece yaşattı. Azka Sahne’de sevenlerinin katıldığı konserde Kuşum Aydın, bir an olsun enerjisini düşürmeden geceyi bitirdi.

Yorumlar (0)
31°
açık