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Kuşadası’nda eğlence bayramda tavan yaptı

Aydın’ın turistlik ilçesi Kuşadası’nda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde konaklama turizminde yüzde 100 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı. Bayramın ilk gününden itibaren Kuşadası’nın gözde eğlence mekanları dolup taştı.

Magazin 22.07.2021, 02:40
Kuşadası’nda eğlence bayramda tavan yaptı
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Aydın’ın turistlik ilçesi Kuşadası’nda 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde konaklama turizminde yüzde 100 doluluk oranı yakalanması, en çok eğlence sektörüne yaradı. Bayramın ilk gününden itibaren Kuşadası’nın gözde eğlence mekanları dolup taştı.

Kuşadası geceleri kısıtlamaların kalktığı ilk bayramda yerli ve yabancı turistler barlara akın etti. Kuşadası’nda yoğunluk yaşanan Barlar Sokağı, Kaleiçi ve sahilde bulunan kafe ve barlar tatilcilerle doldu taştı. Pandemi kuralları gereği mekanlara yerli ve yabancı misafirlerin ateşi ölçüldükten sonra alındı. Gece yarısına kadar süren müziğin seslerinin ardından şehir sessizliğe büründü.
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