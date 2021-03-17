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Kuruluş Osman dizisinden YouTube rekoru...
ATV ekranlarında yayınlanan başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi, Youtube’da 3 milyon aboneyi geçerek kırılması güç bir rekora daha imza atmayı başardı. Kaynak: Kuruluş Osman dizisinden Youtube abonesi rekoru
Magazin 17.03.2021, 14:07
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Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği reyting rekortmeni Kuruluş Osman, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.
ATV ekranlarında heyecanla izlenen ve reytinglerin zirvesinden yer alan 'Kuruluş Osman', YouTube'da kısa bir süre içinde 3 milyon aboneyi geçti.