Kuruluş Osman dizisinden YouTube rekoru...

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği reyting rekortmeni Kuruluş Osman, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiriyor.

ATV ekranlarında heyecanla izlenen ve reytinglerin zirvesinden yer alan 'Kuruluş Osman', YouTube'da kısa bir süre içinde 3 milyon aboneyi geçti.