Kuruluş Osman 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 53. yeni bölümü ile 7 Nisan Çarşamba akşamı ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak. İkinci sezonu ile ekran macerasına devam eden sevilen dizinin yayınlanan fragmanı merak uyandırdı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Savcı Bey'in oğlu Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu amcası Dündar Bey'e vereceği ceza dikkat çekti. Malhun Hatun'un Umur Bey'le yaptığı konuşma ise bu hafta fragmanda yer alan diğer gelişmelerden oldu.

"İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir!"

Kuruluş Osman 53. Bölüm 2. Fragmanı

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de.#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/duyXdIc5yJ — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) April 5, 2021

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Osman Bey, Umur Bey’in İnegöl Kalesi’ne teslim edeceği atlara el koyarken; Togay’ın saldırısını püskürten Kayılar, başta Abdurrahman Gazi olmak üzere şehitlerin acısıyla sarsılır. Umur Bey, İnegöl Kalesi’ne sızmak için Nikola ile ticarete devam kararı alır ancak bu planını Osman Bey’le paylaşmadığı için ikili arasındaki gerilim devam eder.

Dündar Bey, Osman Bey’i bertaraf etmek için Togay’ı kullanmayı planlar. Savcı Bey, destek birliklerinin İnegöl’e yaklaştığı bilgisini getirince Osman Bey alplerini toplayarak harekete geçer. Şey Edebalı, Osman Bey ve Umur Bey arasındaki gerilime son vermek için ikisini de birbirinden habersiz dergahına davet eder. Umur Bey burada Malhun Hatun’un ele geçirdiği zihgiri Osman Bey’e teslim edince, obadaki hainin Dündar Bey olduğu ortaya çıkar.

"Haine merhamet eden, mazluma ihanet eder!"

Kuruluş Osman 53. Bölüm Fragmanı ????

Yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de ????#KuruluşOsman @Kurulusosmanatv pic.twitter.com/khXQ3vjHHx — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) March 31, 2021

Osman Bey, amcası Dündar Bey’in ihanetini öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, düğün toyuna baskın yapan Togay’dan nasıl intikam alacak?

Konstantinopolis’ten gelen Bizans kuvvetlerinin İnegöl’e erişmesini engellemek için ne yapılacak? Malhun Hatun, Osman Bey’in Bizans’la ticaretleriniengellemesine nasıl tepki verecek? Yaralanan Gonca Hatun’un akıbeti ne olacak? Can dostu Abdurrahman Gazi’yi kaybeden Bamsı Bey’in tepkisi ne olacak? Nikola, Togay’la olan ittifakını bozacak mı? Umur Bey, Osman Bey buluşmasında neler yaşanacak?