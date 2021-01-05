Türk dizi tarihinin en çok reyting alan yapımlarından birisi olan Kurtlar Vadisi, uzun yıllardır hayatımızdaydı. Çeşitli isimlerle yoluna devam eden, hatta sinema filmleri bile çekilen fenomen dizinin yeni bölümleri, önümüzdeki dönemde izleyiciler ile buluşacak. Dizinin sıradaki ismi ise Kurtlar Vadisi Kaos olacak. Söz konusu yapımın hikayesi ise baş rol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın ifadelerine göre Afganistan'dan Myanmar'a, Makedonya'dan Amerika'ya kadar uzanacak. Yani dizi her zamanki gibi çetrefilli konuları ile gündemdeki yerini alacak.

Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda olacak? İşte cevabı!

Peki ama Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman ve hangi kanalda yayın hayatına başlayacak? Bu sorunun cevabı dizinin hayranları tarafından oldukça merak ediliyordu ve sonunda cevap buldu. Buna göre yapımın ilk bölümü önümüzdeki Şubat ayında yayında olacak ve dizi Show TV'den seyredilebilecek. Bilindiği gibi Kurtlar Vadisi ilk kez ekranlara geldiğinde yine Show TV'den yayınlanmaya başlanmıştı. Bu haber bir efsanenin yeniden dirilişi olarak yorumlanabilir çünkü dizinin hayranları hala oldukça fazla.

Polat Alemdar karakteri sayesinde efsaneleşen Necati Şaşmaz ise daha öncesinde"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideoloji de dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bakalım dizi beklenen ilgiyi görebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.