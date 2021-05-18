Kurt Cobain’in saç teline rekor fiyat verildi

1990’lara damga vuran ve rock müzik alanında grunge türünün yaratıcılarından olan Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in saçı Iconic Auctions adlı müzayede şirkete tarafından satışa çıkarıldı.

1994 yılında intihar ederek, hayatına son veren efsane rock yıldızının birkaç saç teli, müzayedede 14 bin 145 dolara (yaklaşık 118 bin TL) alıcı buldu.

Ünlü şarkıcının saç telleri rekor fiyata alıcı bulurken 6.5 santimetre uzunluğundaki her bir saç telinin satış fiyatı 2 bin 357 dolara satıldı. Saç tellerinin, 29 Ekim 1989’da İngiltere’nin Birmingham kentinde arkadaşı Tessa Osbourne tarafından kesilerek saklandığı belirtildi.

Cobain ve grubunun 1993 ‘MTV Unplugged in New York’ performansında kullandığı akustik gitarı, Haziran 2020’de müzayedede rekor kırarak 6 milyon dolara satılmıştı.

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