Kum Zambağı Festivalinde Derya Uluğ sahne aldı

Bartın Belediyesi tarafından 6’ncısı düzenlenen İnkumu Kum Zambağı Festivalinde ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne aldı.

Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kum Zambağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü sanatçı Derya Uluğ’un konser verdiği gecede binlerce kişi Uluğ’un şarkılarıyla coştu.

İnkumu sahilinde düzenlenen konsere MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’da katılım sağladı.

Konserin ardından Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından şarkılarıyla binleri coşturan Uluğ’a üzerinde kum zambağı motifi bulunan yağlı boya tablosu, Bartın’a özgü tel kırma ve çiçek takdimi yapıldı.

Konser nedeniyle araç yoğunluğu yaşanan İnkumu sahiline araç girişleri ise belirli sürelerle kısıtlandı.

Festival kapsamında 21 Ağustos Pazar gecesi modern anadolu rock sanatçısı Kıraç İnkumu’nda sahne alacak.