Kulak zarı patlayan Tuğba Altıntop hastanelik oldu

Rafet El Roman’ın şarkıcı ve model eşi Tuğba Altıntop talihsiz bir kaza yaşadı. 2. Sayfa’da yer alan habere göre; Kulak temizleme çubuğunu kulağında unutan Tuğba Altıntop yaşadığı büyük acının ardından hastaneye koştu!

Yapılan ilk kontrollerin ardından ünlü ismin sağ kulak zarının patladığı tespit edildi. Bugün ameliyat masasına yatan Altıntop’un meslek hayatı da tehlikeye girdi. Yarı yarıya duyma kaybı yaşan şarkıcının son durumu ameliyat sonrası belli olacak.

RAFET EL ROMAN'I SİLDİ!

Geçtiğimiz ay eski eşi Rafet El Roman'ı sosyal medya hesaplarından çıkaran Tuğba Altıntop, "Anka kuşu misali her şeye sil baştan başlıyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez.” mesajını paylaşmıştı.

BENİ ÇOK AĞLATTILAR

Rafet El Roman ile çekişmeli boşanma süreci yaşayan Tuğba Altıntop, yıllar sonra çektiği zorlukları 'Hayatın İçinden' programında anlatmıştı..

'Amaç para değildi'

"İki çocuğum için savaş verdim. Amaç para değil, çocuklarımdı. Bir ara kazandım, sonra kaybettim. Yanımdaki herkes benim ismimi kullandı. Onları Allah'a havale ettim. Kalbim kırıldı"

"Yalnız kaldım, kimsem yoktu. O dönem iyi olan herkesle arkadaşlık etmeye başlamıştım, ama tuttuğum herkes beni kullanmak istedi"

"Almanya'dan 200 Euro ile Türkiye'ye geldim. 10-15 gün sonra para kazandım. O dönem 'Tuğba reklam yapıyor' diye beni çok ağlattılar. Ortaya bir kişi gerekiyordu, beni seçmişler. Avukat tutacak param yoktu, sonraki tuttuklarım da dolandırdı. 'Ben asla çocuklarım için reklam yapmıyorum' demiştim, asla yapmadım, yapmam, yapanı da kınıyorum"

"300 TL ile eve döndüm"

"Hiç unutmam; havalimanında euroyu bozdurmuştum. Ben ve kızlarım hastaydı. İndiğimde ilk işim ilaç almak olmuştu. Yaklaşık 280-300 TL ile eve dönmüştüm. Annemle yaşamıştım"

"Uzun süre yurtdışına çıkma yasağım oldu. Rafet 'Almanya'ya gidip çocuklarımı kaçıracağım' içgüdüsüyle Alman Konsolosluğu'na evrak vermiş. Daha sonra bunu bozdurmak için çok uğraştım. 8-10 yıllık yeni mevzu yani. Kendi bile uğraştı evrakları geri çekmek için sonunda sorun çözüldü"

Kaynak: hurriyet.com.tr