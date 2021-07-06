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KüçükÇiftlik Park’ta Kapılar Duman’la Açılıyor!

%100 Music Sunar: Park’ta Rock konser serisi 9-10 Temmuz’da Duman ile başlıyor! Şehrin rakipsiz eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, kapılarını Türkiye’nin en büyük rock müzik gruplarından Duman ile açıyor. Sınırlı sayıda oturma düzeni ile İstanbullulara yüzdeyüz müzik keyfi yaşatmaya hazırlanan Duman, aylar sonra ilk konserini KüçükÇiftlik Park’ta verecek.

Magazin 06.07.2021, 12:37
KüçükÇiftlik Park’ta Kapılar Duman’la Açılıyor!

Özlem sona eriyor, KüçükÇiftlik Park pandemiden bu yana ilk kez kapılarını müzik için açıyor. %100 Music Sunar: Park’ta Rock konser serisi, 9-10 Temmuz’da Duman ile başlıyor.  Aylar sonra ilk İstanbul konserini vermeye hazırlanan Duman; sanat, eğlence ve müzik dolu etkinliklere hasret kalan İstanbullular için muhteşem bir sahne organizasyonu ile geri dönüyor. Rock müziğin başarılı grubu sevilen parçalarıyla hayranlarıyla özlem giderecek. Konser öncesinde ise rock müzik camiasının sevilen ismi gazeteci&yazar Barış Akpolat DJ kabininde olacak. 

Normal şartlarda ayakta 17 bin kişiyi ağırlayabilen KüçükÇiftlik Park, rock müziği tutkunlarını pandemi şartlarına uygun olarak sınırlı sayıda kapasite ile ağırlayacak. %100 Music Sunar: Park’ta Rock konser serisi en sevilen rock müzik gruplarının konserleriyle devam edecek. 

Park’ta Rock Konser Takvimi:

9 Temmuz Cuma - Duman

10 Temmuz Cumartesi - Duman

30 Temmuz Cuma - maNga

31 Temmuz Cumartesi - Pentagram

13 Ağustos Cuma - Gripin

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