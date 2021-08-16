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Küçük Yalanlar filmi oyuncuları kim? Küçük Yalanlar konusu ve oyuncu kadrosu...
Televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkan Küçük Yalanlar filmi, başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. 2020 yapımı yerli komedi filmi başrollerinde Nevra Serezli, Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar gibi isimler yer alıyor. İşte, Küçük Yalanlar filmi detayları...
Magazin 16.08.2021, 20:33
Küçük Yalanlar filminin yönetmenliğini Bora Onur yürütüyor. Eda ve Sarper'in beklenmedik aşklarının nelere yol açtığı TV ekranlarında film izleyicisi karşısına çıkıyor. FOX TV'de seyircinin beğenisine sunulan Küçük Yalanlar filmi konusu nedir?
KÜÇÜK YALANLAR OYUNCULARI
Nevra Serezli
Ümit Kantarcılar
Pelin Uluksar
Yıldız Asyalı
Orçun Kaptan
Koray Erkök
Yasmin Erbil
KÜÇÜK YALANLAR KONUSU
2020 yapımı filmde; Eda'nın sakin ve küçük dünyası, gizli polis Sarper'le tanışınca değişir. Beklenmedik bir aşk bütün sırları ortaya çıkaracaktır…