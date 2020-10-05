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Kuaförüm Sensin bitti mi?
Kuaförüm Sensin bugün neden yok? Kuaförüm Sensin bitti mi? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Show TV'nin 5 Ekim Pazartesi günü paylaşılan yayın akışı içerisinde yer almadı. İşte, Kuaförüm Sensin ile ilgili detaylar...
Magazin 05.10.2020, 17:09
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KUAFÖRÜM SENSİN NEDEN BİTTİ?
5 Ekim Pazartesi günü yayın akışında yer almayan Kuaförüm Sensin'in yeni bölümleri ile yayınlanmayacağı iddia edildi. Çekimlerin stoklu olarak yapılması nedeniyle veda edilmediği, dolayısıyla final kararının anlık olarak alındığı iddialar arasında yer alıyor. Hafta içi her gün 12.30'da ekranlara gelen Kuaförüm Sensin'in tekrar bölümleri ile kanalın belirlediği saatlerde yayınlanması bekleniyor.
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