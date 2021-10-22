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Kraliçe II. Elizabeth, geceyi hastanede geçirdikten sonra Windsor Kalesi’ne döndü

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth’in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiğini ve gerekli değerlendirmelerin ardından dün öğle saatlerinde ise ikamet ettiği Windsor Kalesi’ne döndüğünü duyurdu.

Magazin 22.10.2021, 10:04
Kraliçe II. Elizabeth, geceyi hastanede geçirdikten sonra Windsor Kalesi’ne döndü

Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth’in Çarşamba gecesini hastanede geçirdiğini ve gerekli değerlendirmelerin ardından dün öğle saatlerinde ise ikamet ettiği Windsor Kalesi’ne döndüğünü duyurdu.

Günlerdir sağlık durumuna ilişkin endişelerin kaydedildiği Kraliçe II. Elizabeht’in son durumuna ilişkin Buckingham Sarayı’ndan açıklama geldi. Kraliçe’nin Çarşamba gecesini hastanede geçirdiği ifade edilen açıklamada, 95 yaşındaki II. Elizabeth’in tedavisinin tamamlanmasının ardından dün öğle saatlerinde ise ikamet ettiği Windsor Kalesi’ne geri döndüğü de bildirildi. Çarşamba günü Kuzey İrlanda ziyaretinin doktorların “dinlenme” tavsiyesi iptal edildiği bildirildi.

Buckingham Sarayı tarafından dün gece saatlerinde yapılan açıklamada, “Kraliçe birkaç gün dinlenmek için tıbbi tavsiyenin ardından Çarşamba öğleden sonra bazı ön araştırmalar için hastanedeydi. Bugün öğle yemeği saatinde Windsor Kalesi’ne döndü ve morali yerinde" denildi.

Elizabeth, son olarak mide iltihabı nedeniyle 2013 yılında hastaneye kaldırılmıştı.

Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ise 9 Nisan tarihinde yaşamını yitirmişti.

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