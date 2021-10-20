Kraliçe II. Elizabeth doktor tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda gezisini iptal etti

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, kraliyet doktorlarının önümüzdeki birkaç gün dinlenmesi tavsiyesi üzerine bugün başlayacak 2 günlük Kuzey İrlanda gezisini iptal etti.

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, 95 yaşındaki kraliçenin kararının korona virüsle ilgili olmadığı ifade edildi. Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Kraliçe II. Elizabeth’in doktorların önümüzdeki birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyesini kabul ettiği ve Kuzey İrlanda’ya seyahat etmekten vazgeçtiği belirtildi. Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde, bugün ve yarın bir dizi görev üstleneceği Kuzey İrlanda’ya ziyaret gerçekleştiremeyeceği için üzgün” ifadeleri yer aldı.

Kraliçe “Yılın Yaşlısı” ödülünü geri çevirdi

İngiltere’de "The Oldie" dergisi tarafından her yıl önemli yaşlı insanların başarılarını kutlamak için verilen "Yılın Yaşlısı" ödülüne bu yıl layık görülen Kraliçe II. Elizabeth, ödülü reddetmişti. Kraliçenin Özel Sekreter Yardımcısı Tom Laing-Baker tarafından dergiye gönderilen mektupta, "Majesteleri insanın hissettiği yaşta olduğuna inanıyor. Bu nedenle ödülü kabul edebilmek için ilgili kriterleri karşıladığını düşünmüyor ve daha değerli bir alıcı bulacağınızı umuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kraliçenin nisan ayında hayatını kaybeden eşi Prens Philip, söz konusu ödülü 2011 yılında 90 yaşındayken almıştı.