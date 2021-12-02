Köyde Hint düğünü

Zengin Hintliler düğün töreni için Antalya ve Muğla’nın sahil kentlerindeki tercihine kırsal bölgeler de eklendi.

Geçtiğimiz yıllarda düğün töreni için Antalya ve Bodrum gibi sahil kentlerini tercih eden Hintliler, ilk defa Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal mahallesindeki bir mekanı tercih etti. Sahile bağlantısı bulunmayan Yenice Mahallesinde 5 gün konaklamalı, 2 gün 2 gece düğün töreni gerçekleştiren İngiliz damat ve Hintli gelin geleneklerine uygun olarak iki ayrı düğün töreni yaptı.

İngiliz damat Alex ve Hintli gelin Jas, 50 kişilik aile bireyleri ile doğa ile iç içe, pandemi kurallarına uyarak düğün törenlerini gerçekleştirdi. İngiliz ve Hint geleneklerine uygun yapılan düğün töreninin iç mekan, dış mekan hazırlıkları, kına yakma, damat tıraşı gibi tüm hazırlıkları Muğla’da yapıldı.

İşletme sahibi Çağlar Bozkurt, 2017 yılında Kırsal Kalkınma Projesi ile atıl durumdaki makilik araziyi verimli hale getirerek tarım ile turizmi birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hindistan’dan ilk defa düğün için gelen grubu ağırladıklarını belirten Bozkurt, “50 kişilik bir grup olarak geldiler. 5 günlük konaklama süreçleri oldu. Bunun için de 2 günlük bir düğün seremonisi oldu. Bizden istedikleri kendilerine özgü dekorlar yapmamızdı. Burada damat tarafı İngiliz idi, gelin tarafı Hintli idi. Her iki kültür için de ayrı ayrı mekanlar hazırladık. Ayrı ayrı dekorlar yaptık" diye konuştu.