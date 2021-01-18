Koronavirüs önlemlerini umursamayıp partiye katılarak ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak düzenlenen partiye katıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri herkese para cezası kesti. Ceza alan Rüzgar Çetin ise kişilik haklarının zarar gördüğünü belirterek hakkında çıkan haberlerin kaldırılmasını istedi ancak mahkeme talebi reddetti.

İş adamı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları ihlal edilmişti. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.

"MADDİ VE MANEVİ ZARARA UĞRADIM"

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre Rüzgar Çetin, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti. Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti.