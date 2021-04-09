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Korona virüse yakalanan Furkan Palalı'dan açıklama

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı korona virüse yakalanmasının ardından bir açıklama yaptı. Kaynak: Korona virüse yakalanan Furkan Palalı'dan açıklama

Magazin 09.04.2021, 11:03
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Korona virüse yakalanan Furkan Palalı'dan açıklama

Atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini canlandıran Furkan Palalı korona virüse yakalandı.

34 yaşındaki Furkan Palalı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncu sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gayet iyiyim, en kısa zamanda tedavi sürecimi tamamlayıp işime döneceğim. Lütfen merak etmeyin."

Yurt dışında da bir hayran kitlesine sahip olan Furkan Palalı mesajını ayrıca İspanyolca ve İngilizce de yayınladı.

(Günboyu)

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