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Korona virüse özel türkü

Gaziantepli yerel sanatçı Faruk Lök, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüse özel türkü besteledi. Gaziantepli sanatçının müzisyen arkadaşları ile birlikte seslendirdiği “Kıran girsin” türküsü sosyal medyada da ilgi görüyor.

Magazin 30.03.2021, 13:03
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Korona virüse özel türkü

Gaziantepli yerel sanatçı Faruk Lök, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüse özel türkü besteledi. Gaziantepli sanatçının müzisyen arkadaşları ile birlikte seslendirdiği “Kıran girsin” türküsü sosyal medyada da ilgi görüyor.

Gaziantepli müzisyen Faruk Lök, "Kıran girsin" isimli bir türkü besteledi. Yazdığı eserin sözleri ile gülümseten Lök, sitemde bulunduğu korona virüs ile ilgili mesajlar da verdi. Korona virüsü dünyaya bulaştıran Çinlilere de tepki gösteren Lök, "Korona virüs salgını nedeniyle son bir yıldır zor bir dönem yaşıyoruz. Artık bu korona bitsin, ah şu koruna gitsin diyoruz" dedi.

Lök’ün internette paylaştığı türkü sosyal medya kullanıcılarından da beğeni aldı.
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