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Koray Avcı 16 Ekim’de Concorde Tower Lefkoşa’da sahne alacak
Kıbrıs’ın yeni gözdesi Concorde Tower Lefkoşa 16 Ekim akşamı Koray Avcı’yı konuk ediyor.
Magazin 05.10.2021, 11:30
Zafer İnşaat Yatırım Holding’in Kıbrıs’ta hayata geçirdiği ve lüks ve butik hizmet anlayışıyla hizmet veren Concorde Tower Lefkoşa fark yaratan etkinliklerin yeni adresi olmaya devam ediyor.
Türk müziğinin popüler isimlerini misafirleriyle buluşturan Concorde Tower Lefkoşa, bu kez kendine has yorumu ile şarkı ve türküleri seslendiren Koray Avcı’yı konuk ediyor.
Koray Avcı, en sevilen şarkılarını eşsiz performansıyla 16 Ekim Cumartesi akşamı Concorde Tower Lefkoşa misafirleri için seslendirecek.