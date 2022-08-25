Son Dakika
Konser sonrası deniz keyfi
Geçtiğimiz günlerde Bodrum Antik Tiyatro’da oldukça kalabalık bir seyirciyle buluşan şarkıcı Koray Avcı, konser sonrası Bodrum Azka Otel’de tatil yapıyor.
Magazin 25.08.2022, 11:28
Geçtiğimiz günlerde Bodrum Antik Tiyatro’da oldukça kalabalık bir seyirciyle buluşan şarkıcı Koray Avcı, konser sonrası Bodrum Azka Otel’de tatil yapıyor.
Bodrum Antik Tiyatro’da yaz konserleri çerçevesinde sevenleriyle buluşan Avcı konser sonrası Bodrum’da kalarak tatil yapıyor. Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda Azka Otel’in Beach’inde arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yaparken görüntülenen genç şarkıcı gün boyunca arkadaşlarıyla denizde vakit geçirerek yazın son günlerinin tadını çıkarttı.
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