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Komedyen oyuncu Ecem Erkek'ten boşanmasıyla ilgili açıklama

Oyuncu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile evlenmişti. Çift, Aile Mahkemesi’ne başvurup anlaşmalı olarak boşandı. Oyuncu, çıkan haberlerden sonra açıklamada bulundu.

Magazin 07.11.2020, 13:06
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Komedyen oyuncu Ecem Erkek'ten boşanmasıyla ilgili açıklama

Ünlü oyuncu Ecem Erkek, Yüce Armağan'dan boşandıktan sonra ilk kez suskunluğunu bozdu.

Ece Erkek'ten boşanması sonrası ilk açıklama! - Magazin haberleri

Bazı yayın organlarında çıkan haberlere sitem eden oyncu şunları söyledi:

Biz 10 yıldır beraberiz. Beraber büyüdük. Büyüdüğümüz aileler, yetiştiriliş biçimimiz, sahip olduğumuz vicdanlarımız iki kötü cümlede harcanmayacak kadar sağlam. Biz henüz duruşmayı beklerken sanki ülke gündeminde konuşulacak başka bir şey yokmuş gibi haberi her yere posta eden işgüzarın ekmeğine yağ olacak kadar basit değil bizim bağımız.

Evliliğimize nasıl ortak karar verdiysek ayrılığımıza da ortak karar verdik. Yani boşamadım BOŞANDIK! Evliliği Instagram storylerinden öğrenmiş olduğu çok açık insanlar tarafından söylenmiş bir takım cümleler okuyorum. Ne Armağan’ımı ne de ilişkimi siz akbabalara yedirmem! Bizim sevgimiz de saygımız da baki... Burdan size magazin çıkmaz sizi keşfet’e alalım.

Ece Erkek'ten boşanması sonrası ilk açıklama! - Magazin haberleri

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