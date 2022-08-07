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Kolpa, 40 bin kişiyi coşturdu

Dünya Düzce Günleri’nin altıncı gününde ünlü rock grubu Kolpa sahne aldı. 40 bin kişinin katılım sağladığı konserde Düzceliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Magazin 07.08.2022, 01:59
Kolpa, 40 bin kişiyi coşturdu

Dünya Düzce Günleri’nin altıncı gününde ünlü rock grubu Kolpa sahne aldı. 40 bin kişinin katılım sağladığı konserde Düzceliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün kentin ve Düzce’ye özgü ürünlerin tanıtılması amacıyla başlattığı tanıtım çalışmalarının son halkası olan Dünya Düzce Günleri’nin altıncı gününde ünlü grup Kolpa Düzcelilere unutulmaz bir gece yaşattı. 40 bin kişinin doldurduğu Anıtpark meydanında rock şarkıları ile vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

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