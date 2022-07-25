Kocaeli’de unutulmaz Ceza konseri

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ünlü rap sanatçısı Ceza, unutulmaz bir konsere imza attı.

Ünlü rap sanatçısı Ceza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verdi. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, her yaştan müziksever saatler öncesinde konser alanını doldurdu. Ceza’nın sahneye çıkmasıyla birlikte, kalabalık bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da hep bir ağızdan Ceza’nın şarkılarına eşlik etti. Konserin sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya çiçek takdim etti.

“Gençlerimizi en iyi sanatçılara buluşturacağız”

Düzenlenen konsere gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Daha önce de bir sanatçımızı gençlerimizle buluşturmuştuk. Bugün burada da Ceza konseriyle yine gençlerimizi buluşturuyoruz. Tabii ki biz öncelikle gençlerimizi sosyal hayatın içerisinde aktif kılmak, onların sanatsal ve kültürel faaliyetler anlamında bekledikleri karşılığı onlara vermek istiyoruz. Burada tabii ki temel ölçümüz bizim değerlerimize zarar vermeden gençlerimizi de sokaktan, zararlı faaliyetlerin içinde olmaktan ve zararlı mekanların içinde olmaktan alıp, onları sanatın, kültürün, edebiyatın içine doğru çekmek, onlara alan açmak için bu konseri düzenlemiş olduk. Birkaç gün sonra tekrar bir sanatçımızı gençlerimizle buluşturacağız. Daha sonra tekrar bir başka sanatçımızı buluşturacağız. Belirlenen sanatçılar, kendini ispat etmiş, seyirci ve dinleyici toplayan sanatçılarımız. ‘Bizim insanımız her şeyin en iyisine layıktır’ sloganıyla onlara en iyi sanatçıları, en iyi programları sunmaya gayret ediyoruz. Bugün burada da yoğun bir kalabalık var. Yoğun bir ilgi, alaka var. İnşallah gençlerimizi memnun ederiz” dedi.