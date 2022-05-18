Klass Ödülleri sahiplerini buldu

Klass Magazin Dergisi, 18. yılını Klass Ödülleri gala seremonisi ile kutladı.

50 farklı kategoride sektörlerinin en başarılı isimlerinin ödüllendirildiği gece, Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy’un yaptığı gecede iş, sanat, sağlık, güzellik, mücevher, mobilya ve turizm gibi önemli sektörlerin başarılı isimlerine ödül verildi. Nefes kesen özel dans ve ışık gösterileriyle unutulmaz bir gece yaşayan davetliler, ödül töreninin ardından geceyi ‘After Party’ ile tamamladı. Orhan Gencebay, Kubat, Zuhal Topal, Bilge Kuru, Harun Erdenay, Ertem Şener, Begüm Özer, Melis Özer, Nuri Develi, Zahide Yetiş, Murat Aygen, Ayşe Tolga ve birçok ünlü ismin katıldığı gecede İrem Helvacıoğlu, Pınar Kerimoğlu, Uğur Talayhan, Mert Vardar, Hilal Suerdem, Pervin Ersoy, Doğuş Çabakçor, Erkan Özerman ve Servet Terziler gibi isimler ödül aldı.