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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendilerini 2 yıldır tehdit eden Sinan Altıntaş hakkında bir kez daha uzaklaştırma kararı aldırmak istedi.

Magazin 31.03.2021, 11:51
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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'a ret

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldukları Sinan Altıntaş’a bir kez daha tedbir kararı aldırmak için mahkemeye başvurmuştu

.

MAHKEME "VAKA YOK" DEDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Altıntaş’ın 2 yıldır düzenli şekilde çeşitli sosyal medya hesaplarından Tatlıtuğ çiftini tehdit ve hakaret ettiği belirtilti.

Mahkeme, tedbir süresinin uzatılmasını gerektirecek yeni bir vaka olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

(Ensonhaber)

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