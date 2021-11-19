Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bebeğin cinsiyeti ile ilgili açıklama geldi

Başak Dizer'in (44) geçtiğimiz günlerde üç aylık hamile olduğu ileri sürüldü. Hakkında çıkan hamilelik haberleri hakkında ünlü stil danışmanı, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yaptı.

"DUALARIM KARŞILIKSIZ KALMADI"

Güzel haberin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ, '2. Sayfa' programına telefonla bağlanmıştı. Anne Tatlıtuğ'un heyecanı konuşmalarına da yansımıştı.

"Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum."

"İSMİ HENÜZ DÜŞÜNMEDİK"

Kıvanç Tatlıtuğ ise dün akşam Beyoğlu’nda yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Heyecanı ve mutluluğu her halinden belli olan oyuncu, bebekle ilgili ilk kez konuştu.

"Çok mutlu olduk. Öncelikle bu güzel duygumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık."

ERKEK BEBEKLERİ OLACAK

TV8 ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında yer alan habere göre, ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. İlk kez bebek heyecanı yaşayan ikilinin erkek bebeği olacak.

HAZİRAN AYINDA YALANLAMIŞTI

Öte yandan Başak Dizer'in geçtiğimiz haziran ayında hamile olduğu iddia edilmişti. Ünlü isim, bir arkadaşının kendisini tebrik ettiği Instagram paylaşımına cevap vererek 'hamilelik' iddiasını yalanlamıştı.

Sosyal medyada arkadaşına mesaj gönderen Başak Dizer Tatlıtuğ, “Tatlım değil, değil. Her sene düzenli olarak yapılan yanlış haber” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Milliyet.com.tr