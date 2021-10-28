Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi sosyal medyanın gündeminde! Melisa Tatlıtuğ kimdir?

ÜNLÜ oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ ile olan fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Tatlıtuğ’un hayranları kardeşlerin çocukluk yıllarına ait kareleri de ortaya çıkarıp paylaştı.

ÜÇ KARDEŞİ DAHA VAR

Mercan ve Kıvanç adında iki oğlu bulunan Melisa Tatlıtuğ’un abisiyle pozuna, “Genlere hayran kalmamak mümkün değil” şeklinde yorumlar yapıldı. Ünlü oyuncunun, Cem, İpek ve Tugay adında üç kardeşi daha bulunuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ kimdir? Geçtiğimiz yıllarda da magazin programlarına konu olan Tatlıtuğ kardeşler, objektiflere birlikte poz verdi. Benzerlikleri tartışılan Kıvanç Tatlıtuğ ve kardeşi Melisa Tatlıtuğ konu hakkında açıklamalarda da bulundu. Peki Melisa Tatlıtuğ kimdir? Kaç yaşında? İşte Melisa Tatlıtuğ Instagram adresi ve tüm detaylar...

MELİSA TATLITUĞ KİMDİR?

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ‘un kız kardeşi olan Melisa Tatlıtuğ'un bir dönem oyunculuk girişimleri olmuştur. Mercan ve Kıvanç isimli iki oğlu olan Melisa Tatlıtuğ daha önce kısa bir süre oyunculuk eğitim almıştır. Bu dönemde dizi ve film teklifleri almaya başlayan Melisa Tatlıtuğ’un menajerlik ajansına bağlı olarak oyunculuk yapacaktır. Melisa Tatlıtuğ ’un annesi Edirne babası ise Yugoslav kökenli Adana‘lıdır.

2007 yılında evlenen ve bir çocuk sahibi olan Melisa Tatlıtuğ, 2006 yılında düzenlenen 'Süper Lady' isimli yarışma programına katılmış ve ikinci olmuştu.