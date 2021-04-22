Kıvanç Tatlıtuğ'un 340 bin TL'lik hobisi

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde İstanbul Park Formula'daki bir deneyimini paylaşmıştı.

'Caterham' yarış otomobiliyle test sürüşü yapıp, temsili de bir yarışa katılan yakışıklı oyuncu, hız tutkusunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

EĞİTİM ALDI

Tatlıtuğ'un, bu çok özel otomobilleri kullanabilmek için geçtiğimiz yıllarda toplam 30 bin pound yani yaklaşık 340 bin TL'lik bir eğitimden geçtiği ortaya çıktı.

İNGİLİZ HARİKASI

Küçük İngiliz spor otomobil üreticisi Caterham, F1 takımını da Tony Fernandes tarafından satın alınmasıyla kurdu. Bu efsane model arabalar, 2012 ve 2014 yılları arasında Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarıştı.

(Ensonhaber)