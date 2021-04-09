Kıvanç Tatlıtuğ 'parti' sorularından kaçtı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta eşi Başak Dizer ile birlikte arkadaşları Özge Özpirinçci'nin evinde verdiği doğum günü kutlamasına katılmıştı.

Ancak ilerleyen saatlerde komşular yüksek müzikten rahatsız olunca partiyi polisler basmıştı. Tatlıtuğ, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

37 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün Levent'teydi. Bir klinikte yaklaşık üç saat kalan Tatlıtuğ, kendisine vitamin takviyesi yaptırdı. Gazetecilerin kapıda beklediğini öğrenen oyuncu, parti hakkındaki sorulardan kaçabilmek için her yolu denedi.

Motosikletini yan kapıya getirten ünlü oyuncu, otomobilini de ön tarafta bekletti. Aracına binecek süsü verip motosikletine atlayan Tatlıtuğ, muhabirlerden kaçmak için köprü trafiğine girdi.