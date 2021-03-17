Kıvanç Tatlıtuğ korona geçirdi!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Özge Özprinçci ile Netflix'te yayınlanacak 'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin çekimlerinin devam ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, "Güzel bir proje geliyor. Çok heyecanlıyım. Yepyeni bir tür yapıyoruz" dedi.

"ŞEHİR DIŞINDA YAŞIYORUZ"



Tatlıtuğ, Kovid-19 salgını nedeniyle pandeminin ilk zamanlarında doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini belirtti. Ünlü oyuncu, "Biliyorsunuz biz şehir dışında yaşıyoruz. O dönem doğa ile iç içe olmak, en azından evden dışarı çıkabiliyor olmak iyiydi" dedi.

KORONAYA YAKALANMIŞ



Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan Tatlıtuğ, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Ünlü oyuncu, "Kovid-19 ile zatürre şu anda birbirinden çok ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" dedi.

Tatlıtuğ'un röportaj verdiği sırada Başak Dizer'in eşine bakışları dikkatlerden kaçmadı.

EVDE MIZIKA ÇALIYOR



Dizi setinde Cesur Yürek filminin müziğini mızıka ile çalan ve büyük beğeni toplayan Tatlıtuğ, "Başak ile ben Cesur Yürek filminin çok seviyoruz. O yüzden çalmak istedim." ifadelerini kullandı.

Başak Dizer Tatlıtuğ ise, "Mızıka şu aralar evde devamlı çalıyor. Değişik parçalarda çalıyor, benim için çok güzel oluyor" şeklinde konuştu.