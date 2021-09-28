Kitabında her şeyi anlattı: ''17 yaşında cinsel saldırıya uğradım''

Sophie Ellis-Bextor, 17 yaşındayken 29 yaşındaki bir müzisyen tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını açıkladı.

The Sun’da yer alan habere göre, ismi açıklanmayan müzisyen, konserden sonra çalışma kitaplarını görmesi için tarih öğrencisi olan Sophie'den dairesine gelmesini istedi.

Daha sonra yaşadıklarını anlatan Sophie şu ifadeleri kullandı;

"Jim ve ben öpüşmeye başladık ve ben farkına varmadan onun yatağındaydım ve o benim külotumu çıkardı...

Kendimi 'hayır' ve 'istemiyorum' derken duydum, ama hiçbir fark yaratmadı, beni dinlemedi”.

Anı kitabı 7 Ekim’de çıkacak olan Bextor’un yaşadığı olayın üzerinden 25 yıl geçti.

Ünlü şarkıcı "17 yaşımdayken duyulmadım, ama sanırım şimdi duyulacağım" ifadelerini kullandı.



