Kırmızı Oda'ya bomba transfer!

TV8 kanalının sevilen dizisi Kırmızı Oda etkileyici hikâyeleriyle damga vurmaya devam ediyor.

Cuma akşamları dramatik hikayeleriyle izleyiciyi etkisi altına alan sevilen diziye bomba bir oyuncu dahil oluyor. TV100'de yer alan habere göre; Birbirinden ünlü olan konuk oyuncularının etkileyici hikâyeleriyle izlenme rekorları kıran diziye son olarak usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor.

VAHİT BEY KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

32. bölümde diziye dahil olacak olan oyuncu, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterini oynayacak. Zafer'in Doktor Hanım'la seanslarında bahsettiği Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım'la görüşmesini sağlayacak.