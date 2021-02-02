Kırmızı Oda dizisine Gökhan Yıkılkan ile Pınar Deniz sürprizi

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından senaryolaştırılarak diziye uyarlanan Kırmızı Oda’nın kadrosuna Bir Başkadır dizisinde oynayan Gökhan Yıkılkan ile Aşk 101 dizisinde oynayan Pınar Deniz dahil oldu.

Pınar Deniz, Kırmızı Oda’da Nazlı karakterine, Gökhan Yıkılkan ise Nazlı’nın eşi Recai karakterine hayat verecek. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, Doktor Hanım’ın yeni danışanları olacak.