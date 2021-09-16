Kırmızı Oda Dizisinden Sonra Uğur Yücel EDHO’da!

En son açıklanan habere göre Uğur Yücel'in rol alacağı yeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında seyirciler gayet olumlu yorumlar yapıyor. Uğur Yücel'in hem duruşu, hem de karakter özelliği ile beraber en iyi oynadığı rollerden birisi de ağır mafya rolü olduğundan dolayı, bu diziyi seçiminde isabetli bir karara vardığı da düşünülüyor.

Zaten konuk oyuncu olarak katıldığı Kırmızı Oda dizisinde yine benzeri bir rol alan Uğur Yücel, orada da dikkatleri üzerine çekerek rolünün hakkını verdi. Şimdi ise benzeri bir rolle yeniden ekranlara çıkacağı için sevenleri heyecanla bekliyor.

Kırmızı Odadaki Rolü

Her ne kadar konuk oyuncu olarak katılmış olsa da Kırmızı Oda dizisinde hem zengin hem de diktatör bir kişiyi canlandıran Uğur Yücel yine aynı baskın özelliklerinin yansıtacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ekranların karşısına çıkacak.

Hem geçmişinden ötürü, psikolojik olarak sorunların da vermiş olduğu eksiklikle birçok hata yapmış olan karakteri canlandırsa da, aynı zamanda değişim gücünü de gösteren ve tüm hatalarını telafi ederek diziden ayrılan değerli oyuncu şimdi yeni dizisinde aynı başarıyı sağlayacak.

Dizi Merakla Bekleniyor

Zaten çok sevilen bir dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonunda heyecanla beklenirken bir de dizinin kadrosunda Uğur Yücel'in katılacak olduğu haberini duyan izleyenler daha da merakla bekliyor. Dizinin yeni kadrosunda Uğur Yücel'in yer alacak olması izleyenlerin heyecanlanmasını sağlayarak dizinin sezona girmesi hakkında sabırsızlandırıyor.

Değerli ve kaliteli kadrosuyla son hızda devam eden dizi, yeni sezonda da farklı konular ile gündemi sarsacağa benziyor. ATV kanalının vazgeçilmez dizilerinden birisi olan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuyla yeniden ekran başında.