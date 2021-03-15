''Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok''

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Eda Ece, önceki gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Aylar sonra yan yana görüntülenen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sevgilisiyle alışverişe çıktığını anlatıp, elindeki poşetlerle dikkat çeken Ece, rol aldığı dizinin kıyafet provasına geldiğini ve sete geçeceğini söyledi.

"KİMSENİN BUNU YAŞAMASINI İSTEMEM"

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlattığını anlatan Eda Ece, "Çok kalabalık Nişantaşı, herkes sıkıldı herhalde. Hava güzel, o da etkili oluyor. Ben Covid-19 oldum, sıramı savdım ama kimsenin bunu yaşamasını istemem. Herkes dikkat etsin kendine. Antikorum daha oluşmadı galiba. Yine maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum" dedi.

"MUTLULUK RESMİ' GÖSTERME GİBİ BİR ÇABAM YOK"

Mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, ilişkisi hakkındaki sorulara, "Sürekli 'Ayrıldım, barıştım, kavga ettim' diye bunları söylemek istemiyorum. Şu an hiçbir sorun yok, görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme gibi bir çabam yok" şeklinde yanıt verdi.

"SÜREKLİ AÇIKLAMAK İSTEMİYORUM"

Ortada nazar değecek bir durumun olmadığını ifade eden Ece, sözlerine şöyle devam etti:

Herhalde çok fazla Instagram paylaşımı yapıp, mikrofonlara konuşmayınca bu konuda haberler otomatik olarak çıkıyor. Niye nazar değsin ki? Herkesin ilişkisi var, öyle düşünmedim. Ben özel hayatımı sürekli açıklamak istemiyorum. Şu an hiçbir problem yok.

"İLERİDE BENİM DE BİR AİLEM OLACAK"

Oyuncu, gazetecilerin, "Sizin önceliğiniz kariyer mi yoksa evlilik mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Ben iyi bir ailede büyüdüm. İlerisi için ailem olmasını isterim. Bu genç yaşta üretip, yaratmaya, kendi hayatımı kazanmaya çalışıyorum. İleride benim de bir ailem olacak tabi.