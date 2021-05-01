‘Kimse param yok demesin herkes tatilde' sözlerine gelen tepkiler sonrası Demet Akalın: Kuliste gibi konuşmuşum çok özür!

Demet Akalın’ın dün sunuculuğunu yaptığı programda tam kapanma öncesi Bodrum, Çeşme, Antalya gibi yazlık yerlere giden vatandaşlar hakkındaki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı, “2 milyona yakın vatandaşımız tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Kimse ‘param yok’ demesin. Vallahi herkesin Bodrum’da evi var” diye konuştu.

“FATURALARIMI ÖDEYEBİLMEK İÇİN ARABAMI SATTIM!”

Akalın’ın açıklamasına meslektaşı Rober Hatemo’dan da cevap geldi. Hatemo, “Yani ‘susayım’ diyorum ama bir yere kadar… Bir de emir kipiyle cümle kuruluyor, daha deli oluyorum. Sırf fatura ve KDV’leri ödeyebilmek için arabamı, saatimi sattım. Yanlış düşünüyorsun arkadaşım, Türkiye 2 milyon değil!” ifadelerini kullandı.

“EVDE OTURANLARI KASTETMEDİM”

Akalın, sözlerine gelen tepkiler üzerine, “Hepimiz gibi ben de o kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kastetmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim” dedi.