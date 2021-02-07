Kim Milyoner Olmak İster'e 'Omurilik sarımsağı' damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı. Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacıya, 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu.

Yarışmacı bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyerek bir doktor arkadaşını aradı.

Doktor olan arkadaşı 'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' yanıtını verdi. Yarışmacı ise doktor arkadaşının söylediği yanıtı seçti.

'Omurilik soğanı' yerine 'Omurilik sarımsağı' cevabını veren ve cevabı yanlış çıkan joker Doktor Ali Çiçek sosyal medyada gündem oldu.

Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti