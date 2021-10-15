Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Osmanlı sorusu

İşte Aytuğ’un yazısındaki o bölüm: Atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasındaki soru harikaydı: "Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit'in torununun oğlu ve 1920'de doğup, 2008'de vefat eden Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır? a) Asker olarak Normandiya Çıkarması'na b) Atlet olarak Berlin Olimpiyatları'na c) Müzisyen olarak ilk Woodstock Festivali'ne d) Arkeolog olarak Bergama Kazıları'na."

Kadın yarışmacı bu soru karşısında 50 bin liralık ödülü gözden çıkartmayıp, yarışmadan çekildi. Doğru cevap ise "Normandiya Çıkarması'na" olacaktı.

Çoğunluk gibi ben de bunu ilk kez Milyoner yarışmasında öğrendim ve çok şaşırdım.

Bir Osmanlı şehzadesi, Amerikan ordu üniformasıyla tarihin akışını değiştiren Normandiya Çıkarması'na katılacak ha?

Buradan dönem filmlerinin başarılı yapımcısı Mustafa Uslu'ya tüyo vermek istiyorum: Bu hikayeden harika bir film çıkmaz mı?

ŞEHZADE BURHANEDDİN CEM EFENDİ KİMDİR?

Şehzade Burhaneddin Cem Efendi, Osmanlı hanedanının öne çıkan veliahtlarındandı.

Şehzade İbrahim Tevfik (1874–1931) ve dördüncü eşi Hadice Sadiye Hanım'ın (1898–1986) oğlu olarak 2 Şubat 1920’de Beşiktaş, İstanbul'da doğdu.

Şehzade Burhaneddin, Sultan I. Abdülmecid'in soyundan ve Türkiye'de doğan son Osmanlı şehzadesidir.

Princeton Üniversitesi'nde okudu ve 22 yıl ABD ordusunda görev yaptı ve Amerikan vatandaşı olmak için kaydoldu.

Dünya Savaşı'nda savaştı ve Normandiya Çıkarması'na katıldı.

Rus-Gürcü soylu (1928 doğumlu) Irene Starosselskaya ile evlendi ve iki çocuğu oldu, Nilüfer Sultan (1953) ve Şehzade Selim Efendi (1955).

Şehzade Burhaneddin Cem Efendi 31 Ekim 2008’de 88 yaşında New York- Manhattan’da öldü.