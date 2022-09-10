Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi

Kız arkadaşının babası Ayhan Dilek'i arayan Yılmaz, kendisiyle beraber stüdyoya gelen Damla Hanım'a bir soru sormak istediğini belirtti.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan ve babadan soru için izin alan yarışmacı, konuk bölümünde oturan Damla Hanım'ın yanına gitti ve "Benim bu hayattaki son kararım" sözleriyle evlenme teklifi etti.

Damla Hanım teklife evet yanıtını verdi.

İmirzalıoğlu, o anları ayakta alkışladı.

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