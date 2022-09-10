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Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Ankara'dan katılan Erol Yılmaz isimli yarışmacı, 5 bin liralık soruda telefonla arama joker hakkını kullandı. Kız arkadaşının babası Ayhan Dilek'i arayan Yılmaz, kendisiyle beraber stüdyoya gelen Damla Hanım'a bir soru sormak istediğini belirtti. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan ve babadan soru için izin alan yarışmacı, konuk bölümünde oturan Damla Hanım'ın yanına gitti ve "Benim bu hayattaki son kararım" sözleriyle evlenme teklifi etti. Damla Hanım teklife evet yanıtını verdi. .
Magazin 10.09.2022, 08:38
Kız arkadaşının babası Ayhan Dilek'i arayan Yılmaz, kendisiyle beraber stüdyoya gelen Damla Hanım'a bir soru sormak istediğini belirtti.
Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan ve babadan soru için izin alan yarışmacı, konuk bölümünde oturan Damla Hanım'ın yanına gitti ve "Benim bu hayattaki son kararım" sözleriyle evlenme teklifi etti.
Damla Hanım teklife evet yanıtını verdi.
İmirzalıoğlu, o anları ayakta alkışladı.
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