Kim Milyoner'e damga vuran yarışmacı: Sorunun içindeki cevabı göremedi

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru ve yarışmacının verdiği cevap çok konuşuldu. Cevabının içinde olduğu soru için joker kullanan ve elenen yarışmacı geceye damga vurdu.

Merve isimli yarışmacı henüz baraj sorularında iken gelen TDK ve yazım yanlışı sorusu sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi.

CEVAP SORUNUN İÇİNDE GİZLİYDİ

Yarışmacıya "TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır? sorusu yöneltildi. Cevap şıkları arasında düşünceye dalan yarışmacı soruda gizli olan cevabı fark edemeyince joker kullanma kararı aldı ve yarı yarıya jokeriyle doğru olmayan iki şıkkın elenmesini sağladı.

Bunun ardından geriye B ve D şıkları olan "TDK'ye" ve "TDK'nın" şıkları kaldı.

YANLIŞ CEVABI SEÇTİ

İki şıkkı da telaffuz ederek doğruyu bulmaya çalışan Merve Ada isimli yarışmacı D şıkkını kendisine daha yakın buldu ve yanlış cevap verdiğini işaret eden sesi duyunca büyük üzüntü yaşadı