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Kim Kardashian’dan Biden’a teşekkür!
2007 yılında internete sızan seks kaseti sayesinde meşhur olan ve ailesiyle birlikte yaşadıklarını "reality şov programlarında" gözler önüne seren Kim Kardashian skandal bir mesaj atarak Joe Biden'a teşekkür etti.
Magazin 25.04.2021, 09:25
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Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen ve Beyaz Saray’a giderek bizzat ABD Başkanı ve First Lady Melania Trump’la görüşen Kim Kardashian, Trump’ın rakibi olan ve seçimle göreve gelen Joe Biden’a destek mesajı attı.
Instagram üzerinden milyonlarca takipçisine, Biden’ın 1915 olayları ile ilgili soykırım demesini tebrik eden Kardashian, “Ermeni topluluğu için uzun bir yolculuktu ve her yıl soykırımı tanımaya yaklaştığımızı hissediyordum. Sonunda o gün geldi. Başka kimsenin konuşmayı tercih etmediği zamanlarda bu konuda konuşma cesaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi.
Kim Kardashian, Biden’a minnettar olduğunu da dile getirerek, Ermenistan bayrağı emojisi paylaştı.