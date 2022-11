Kilometrelerce yol gelen turistler Kleopatara’da şifa arıyor

Beyaz Cennet Pamukkale’nin yanı başında bulunan Antik Kleopatra Havuzu, romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanan turistlerin akınına uğruyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve aynı zamanda ‘Beyaz Cennet’ olarak da bilinen Pamukkale, güzelliğiyle yanı sıra yanında bulunan Antik Kleopatra Havuzuyla da dikkat çekiyor. Romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan antik havuzun, 4 mevsim 36 derece olan termal suyu her yaştan misafirleriyle dolup taştı. 3 ayrı kaynaktan beslenen, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve florür bakımından oldukça zengin olan antik havuz, yüzmenin keyfini çıkaran turistlerin gözdesi oldu. Havuzun içinde yer alan yaklaşık 2 bin 500 yıllık tarihi eserlerin arasında yüzen ve fotoğraf çektiren turistler, şifalı sıcak suyun içinde uzun süre kalıyor. Deprem sonrası oluşan ve içinde tarihi sütun başlıkları ilginç görünüme sahip olan, ‘Kleopatra’nın güzellik havuzu’ olarak da bilinen havuz, her ülkeden misafirlerini ağırlıyor.

“Genellikle Ruslarla karşılıyorum”

Turistlerin havuzun şifa dağıttığını bildiğini söyleyen rehber Giedre Turan, “Burası çok güzel bir yer, her sene buraya çok fazla turist geliyor. Ben rehber olduğum için her hafta buradayım. Sürekli bura kalabalık ve tüm her noktadan insanlar var. Çok değişik bir yer ve herkesin hoşuna gidiyor. Bura ile ilgili farklı hikayeler duydum, müşterilerimde aynı şekilde anlattı. Şifa bulduklarını ve bazı ağrılarının geçtiğini duydum, vatandaşlar inanarak giriyor. Genellikle Ruslarla karşılıyorum ve Kleopatra Havuzunda farklı ırklardan insanlarda karşımıza çıkıyor. Ben bugün mesela Litvanyalı turistleri getirdim” dedi.

“İlk yurt dışı seyahatimizi Pamukkale’ye yaptık”

Yurt dışına ilk defa çıktıklarını ve Türkiye’yi tercih ettiklerini belirten Mateuez Mocarski ve Elizbieta Szadkowska çifti, “Burada her şey yolunca ve hava çok güzel. Daha önceden kız arkadaşlarımız buraya gelmiş ve çok beğenmişlerdi, bizde onların tavsiyesi üzerine buraya geldik. Buranın bu kadar yoğun olmasını beklemezdim. Türkiye çok güzel bir ülke, Polonya’ya göre havası çok farklı ve çokta güzel. İlk defa yurt dışına çık ve bunu burada değerlendirmek oldukça güzel. Havuzu da çok beğendik, bu kadar sıcak olacağını beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

