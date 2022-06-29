Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme!

BAĞIŞIKLI SİSTEMİ ÇÖKTÜ



Koronavirüse yakalanan 49 yaşındaki Killa Hakan'ın durumu ağırlaşmış, virüs böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çökmüştü.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Ünlü rapçiden güzel haber geldi. Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.

"DURUMU KRİTİK"



Ünlü rapçi Ceza da geçtiğimiz günlerde, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

"İYİLEŞMEYE ÇALIŞIYORUM" DEMİŞTİ



Killa Hakan, geçtiğimiz mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti:



Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…

Killa Hakan, ya da gerçek adıyla Hakan Durmuş, Türk rap müzisyeni ve söz yazarıdır.