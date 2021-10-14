Kibariye'nin kuaför borcu skandalı büyüyor! Borcu için rehin bırakıldığını iddia eden stilisti çeteci olmakla suçladı...

Kadıköy’deki bir kuaföre olan 4 bin 200 liralık borcuyla gündeme gelen sanatçı Kibariye ve eşi Ali Küçükbalçık, şimdi ise stilistleri İsmail Günüç’e ‘çete üyesi’ suçlamasında bulunarak, borçları olan 24 bin lirayı ödemeden iletişimi kesti.

HEM KUAFÖRDE REHİN BIRAKTI HEM DE PARASINI ÖDEMEDİ

İddiaya göre, kuaföre ‘kaynak saç’ borcu olan 4 bin 200 lirayı ödemeyen Kibariye, parayı getireceklerini iddia ederek, stilistleri İsmail Günüç’ü kuaför dükkanında rehin bıraktı. İşletme sahipleriyse genç adamın kimliğini bırakmasının yeterli olacağını söyledi. Günler geçmesine rağmen Kibariye tarafından kuaföre herhangi bir ödeme yapılmayınca Günüç’a ait kimlik cüzdanı kuaförde kaldı.

Stilist Günüç, Kibariye’nin eşi Küçükbalçık ile iletişime geçerek kimliğini alması gerektiğini ve bu nedenle kuaföre olan borçlarını ödemelerini söyleyince Ali Küçükbalçık tarafından önce ‘çete üyesi’ olmakla suçlandı, sonra ise telefonları engellendi.

KİBARİYE'NİN SAHNE ELBİSELERİNİ DİKİYORDU

Yaşanan olay sonrası Kibariye’den alması gereken 24 bin liralık ödemeyi de alamayan Stilist İsmail Günüç, yaşananlara isyan etti. Günüç, çok sayıda sahne elbisesi diktiği, yeri geldiğinde ise kendi cebinden harcama yaparak ayakkabı ve takı aldığı Kibariye’nin kendisine olan 24 bin liralık ödemeyi yapmasını istedi.

"BENİ ÇETE ÜYESİ OLARAK SUÇLADI, 24 BİN LİRAMI ÖDEMEDİ"

Mağdur edildiğini belirten İsmail Günüç, “Kibariye Hanım ve eşi Ali Bey, kaynak saç parasını ödemediği için işletme sahiplerine kimliğimi bırakmak zorunda kaldım. Kimliğimi alabilmek için Ali Küçükbalçık’a kuaföre ödeme yapması için yazdım. Karşılığında ise kendisi beni çetecilikle suçladı. Sonrasında zaten benim numaramı engelledi. Çılgına döndüm. 24 bin lira alacağım var. Toplam 12 tane kostüm verdim. Ayrıca 4 çift ayakkabı alındı. Ben bunları cebimden ödedim. Takılarına kadar her şeyi ben hazırlayıp, yolladım. Ben bu konuyu gündeme getirmeyecektim ama beni ‘çete üyesi’ olarak suçlaması beni çıldırttı. Ali Bey alışmış haram yemeye ama biz öyle değiliz. Ben 3 tane çocuk büyütüyorum. Bana bu kelimeleri kullanamaz. Ben alın teriyle para kazanıyorum. Bana olan borçlarını ödemelerini istiyorum. Hakkımı aramaya devam edeceğim.” diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kadıköy’de bulunan bir kuaför dükkanında meydana gelmişti. İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkandan ayrılmıştı.

İŞLETME SAHİPLERİNİN NUMARASINI ENGELLEDİ

Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye’nin danışmanı ile iletişime geçerek, ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık girmişti. Küçükbalçık ise bu tutarı ödemeyecekleri belirterek, telefonu kapatmıştı ve işletme sahiplerinin numarasını engellemişti.

TEPKİ GÖSTERDİ

Hayatının şokunu yaşayan işletme sahibi ise, "Dükkanımıza dünya starı geldi diye düşünmüştük..." diyerek, yaşanılanlara tepki göstermişti.

"ÖDEME YAPMAYACAĞIZ' DİYEREK, TELEFONU SURATIMA KAPATTI"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Kiraz Kıran, "Kibariye Hanım dükkanımıza geldi. Kaynak saç işlemi yaptık. Normal müşteriden parayı önceden talep ediyoruz. Kibariye Hanım'ı görünce "Dükkanımıza dünya starı geldi" diye düşündük. Önden ödeme talep etmedik. O da işlem sonunda tutan 4 bin 200 liralık borcunu ödemeden çıkarak, gitti. Menajeri ile iletişime geçtik. Bizden IBAN numarası istediler, gönderdik. Elimize para geçmeyince bu sefer eşi Ali Bey’i aradık. Kendisi bize sponsor olmamızı teklif etti. Biz de bu teklifi kabul etmeyince bu parayı ödemeyeceklerini söyleyip, telefonu suratıma kapattı. Halbuki biz Kibariye Hanım'ı görünce rahatsız olmasın diye dükkanı müşteriye kapatmıştık. Tüm personelimiz onunla ilgileniyordu. Keşke böyle olmasaydı...” diye konuşmuştu.

Kaynak: Haberturk