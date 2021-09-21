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Kestel’de ’Toni Storaro’ rüzgarı

Bursa Kestel Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Balkan Panayırı, Dünyaca Ünlü Sanatçı Toni Storaro konseri ile devam etti. Storaro, Bulgarca şarkıların yanı sıra seslendirdiği Türkçe şarkılarla, büyük beğeni topladı.

Magazin 21.09.2021, 13:35
Kestel’de ’Toni Storaro’ rüzgarı

Bursa Kestel Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Balkan Panayırı, Dünyaca Ünlü Sanatçı Toni Storaro konseri ile devam etti. Storaro, Bulgarca şarkıların yanı sıra seslendirdiği Türkçe şarkılarla, büyük beğeni topladı.

Kestel Belediyesi tarafından organize edilen 7. Geleneksel Balkan Panayırı, Toni Storaro konseri ile devam etti. Kestel Göçmen Konutları bölgesinde oluşturulan panayır alanında ilk olarak sahneye çıkan DJ Tuny, müzikleriyle alanı dolduran binlerce kişiyi eğlendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Grup Ezgi, seslendirdiği balkan ezgileriyle beğeni topladı. Grup Ezgi’nin ardından mikrofonu alan Toni Storaro, sevilen parçaları ve sahne şovlarıyla, Kestellilere unutulmaz bir gece yaşattı. Storaro, Bulgarca şarkıların yanı sıra seslendirdiği Türkçe şarkılarla büyük alkış aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Storaro, Kestellilere ve Belediye Başkanı Önder Tanır’a teşekkür etti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Storaro’ya çiçek hediye etti.

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