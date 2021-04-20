Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den Maldivler paylaşımı

Sen Çal Kapımı dizisinde iki aşığı canlandıran Hande Eçel ile Kerem Bürsin, gerçek hayatta da birbirlerine aşık.

Geçen hafta aynı spor salonundan çıkarken görüntülenince“Aşk yaşarsak haberiniz olur.” diyen Kerem Bürsin ile Hande Erçel dizileri ara verince soluğu Maldivler'de aldı.

İkili, rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi tatile girince birlikte Maldivler’e gitti.

PAYLAŞIMLAR İDDİALARI DOĞRULADI

Hayranları tarafından gizlice çekilen bir fotoğraf aşkı belgelemişti. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini koruyan ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğruladı. Kerem Bürsin, Maldivler'den tekne turu videosu paylaşırken Erçel, gün batımında çekildiği bu fotoğrafı yayınladı.

(Ensonhaber)